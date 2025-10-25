Manovra Patuelli | Non partecipo a polemiche politiche

Il presidente dell’ Abi, Antonio Patuelli, ha chiarito il suo ruolo in un’intervista a Tuttosoldi, evento organizzato dalla Stampa in collaborazione con il Collegio Carlo Alberto. “Non partecipo alla campagna elettorale né alle polemiche politiche sulla manovra finanziaria ”, ha dichiarato, rispondendo alle affermazioni del vicepremier Salvini. “Siamo in una situazione di mercato”, ha sottolineato Patuelli: “Le banche si muovono spesso anche di fronte a emergenze, per esempio quelle climatiche, terremoti, alluvioni, che purtroppo sono continue in Italia e in tutti questi casi pongono in essere iniziative di carattere sociale” e “gravando esclusivamente sui propri conti economici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

