Manovra Patuelli Abi | redditi banche già tassati sopra il 50%
Roma, 25 ott. (askanews) – “Non partecipo alla polemica politica e alle campagne elettorali” ma su quello che dalla politica viene enunciato sugli utili delle banche “i numeri non sono esatti. Perché non bisogna confondere i ricavi lordi con gli utili netti. I numeri da esaminare sono quelli già tassati”. E se si sommano tutte le imposte che devono pagare le banche e i loro azionisti sui dividendi “anche semplicemente in maniera algebrica, si vede che la tassazione sui redditi lordi bancari è nettamente superiore al 50%”. Lo ha affermato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, rispondendo ad una domanda sulle posizioni del vicepremier Matteo Salvini durante una intervista in collegamento con la Festa dell’educazione finanziaria di “TuttoSoldi”, del quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
