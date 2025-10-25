Manovra | Orfini ' governo sta affossando industria audiovisiva'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Mentre la sottosegretaria Borgonzoni si fa bella con i numeri del Piano Cinema e Immagini per la Scuola, la realtà è che la manovra del governo Meloni mette in discussione l'intero sistema del cinema e dell'audiovisivo italiano. Altro che festa: con tagli complessivi superiori al mezzo miliardo di euro, il Governo rende incerti perfino i progetti per le scuole di cui oggi la stessa Borgonzoni si vanta. Progetti che, a causa di un comma inserito nella Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri e trasmessa alle Camere, non avranno più garanzia di finanziamento stabile”, lo dice Matteo Orfini, deputato democratico e componente della Commissione Cultura della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Orfini, 'governo sta affossando industria audiovisiva'

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra, Orsini frena: “Dai dividendi alle Pmi, tre punti da cambiare” - X Vai su X

La #manovra 2026 del Governo Meloni è un pugno in faccia all’intero sistema del #trasportopubblico locale: non sostiene il settore adeguandolo all’aumento dei costi dovuti all’inflazione e mette a rischio il rinnovo dei contratti per le lavoratrici e i lavoratori. Se - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Orfini, 'governo sta affossando industria audiovisiva' - “Mentre la sottosegretaria Borgonzoni si fa bella con i numeri del Piano Cinema e Immagini per la Scuola, la realtà è che ... Riporta iltempo.it

Manovra: Orfini, 'con nuovi tagli a rischio tenuta cinema e audiovisivo' - "Con la nuova Legge di Bilancio il governo Meloni e il ministro Giuli infliggono un altro colpo durissimo al cinema e all’audiovisivo italiani. msn.com scrive

Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi - Roma, 30 settembre 2025 – Chiusa la prima tappa delle elezioni regionali, il governo accelera sulla manovra per il 2026. Segnala quotidiano.net