Manovra Lupi | Tajani era al vertice e ha condiviso tutto
ROMA – “Nessuno del centrodestra pensa che le banche e le assicurazioni siano mucche da mungere. Ricordo a Tajani che nel vertice che abbiamo fatto lui ha condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso: no alla tassa sugli extraprofitti, si ai contributi così come sono stati puntualmente definiti nella legge di bilancio. Tutti consideriamo le banche come uno strumento utile al servizio dell’economia reale. Noi siamo per un’economia sociale e di mercato e per l’equità sociale. Quanto agli affitti brevi tutti hanno presentato delle propose, anche Noi Moderati, e ne discuteremo insieme”. E’ quanto afferma il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi (foto), contattato dall’Ansa, a proposito delle parole del vicepremier Antonio Tajani second cui “le banche e assicurazioni non sono mucche da mungere”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
