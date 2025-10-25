Manovra Lollobrigida | si può correggere legittimo ognuno proponga

Ildenaro.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ott. (askanews) – “Il Parlamento è il luogo nel quale si deve discutere altrimenti che senso ha? La proposta è di governo, all’interno del Parlamento le forze politiche anche di centrodestra stanno raccogliendo istanze e potranno proporre emendamenti perché una manovra si presenta e poi si può correggere altrimenti il passaggio parlamentare non avrebbe senso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, interpellato sulla legge di bilancio al termine dell’evento per i tre anni di governo organizzato dal coordinamento regionale di Fdi nel Lazio. “È legittimo che ogni forza politica, anche nel centrodestra, essendoci partiti uniti nei valori e nei programmi ma differenti in alcune ricette e declinazioni, possa dire la sua e proporre”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra, Lollobrigida: si può correggere, legittimo ognuno proponga - La proposta è di governo, all’interno del Parlamento le forze politiche anche di centrodestra ... Da askanews.it

Manovra, Bankitalia avverte: "Le coperture siano certe, stop a misure temporanee e rischi sul debito. La Difesa sarà sempre più onerosa" - "La crescita resta modesta sia nel 2025 che nei prossimi anni", ha affermato Andrea Brandolini, capo del Dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia, in audizione sul Documento programmatico di ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Lollobrigida Pu242 Correggere