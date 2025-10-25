Manovra Landini | Se non cambia non escludiamo nulla Salvini? Doveva abolire la Fornero invece ora abbimo l’età pensionabile più alta
“Quanto avviene dentro la maggioranza e le liti interne su banche e affitti è un teatrino. Perché poi nel governo sono tutti d’accordo quando si sceglie di non aumentare i salari, quando non cancellano la precarietà, quando le tasse le pagano soltanto lavoratori dipendenti e pensionati, quando non aumentano gli investimenti in sanità. E sono d’accordo quando fanno i condoni. Un ulteriore schiaffo alle persone per bene. La manifestazione di oggi spiega che c’è la volontà in questo Paese di cambiare una situazione non più accettabile”. Ad attaccare il governo ai microfoni del Fattoquotidiano.it è il segretario generale Cgil Maurizio Landini, a margine dell’iniziativa a Roma contro la manovra, “Democrazia al lavoro”, con un corteo partito da piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
