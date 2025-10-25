Manovra Landini | sciopero non escluso

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.53 Possibile uno sciopero contro la Manovra. "Non escludiamo nulla.Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti". Così il segretario generale della Cgil Landini, al corteo per la manifestazione nazionale "Democrazia al lavoro". Se non saremo ascoltati, aggiunge Landini, "valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

