Manovra Landini | Sciopero? Non escludiamo nulla

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese che, come nelle settimane scorse, scende in piazza e chiede dei cambiamenti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla partenza della manifestazione ‘Democrazia al lavoro’, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarà uno sciopero contro la manovra. “Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla. Di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

