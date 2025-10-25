Manovra Landini | Sbagliata non escludiamo sciopero

"Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi di chi lavora eppure resta povero, e il futuro dei giovani". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo il corteo della manifestazione nazionale "Democrazia al lavoro" a Roma. "Serve - ha aggiunto - un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali, occorre aumentare i salari, far pagare le tasse a chi non le paga, realizzare una vera riforma fiscale e investire in sanita' e politiche industriali pubbliche e private". Landini ha poi avvertito che la mobilitazione "non finisce qui" e che il sindacato "valutera' senza escludere nulla" se il governo e il Parlamento non modificheranno "radicalmente una legge di bilancio che consideriamo sbagliata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

