Manovra Landini Cgil | Se le cose non cambiano la mobilitazione non finisce qui
Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini, a margine dell’iniziativa a Roma contro il Governo, “Democrazia al lavoro”,. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Argomenti simili trattati di recente
Landini: Sciopero contro manovra? "Non escludiamo nulla. È sbagliata, senza cambiamenti la mobilitazione non si ferma". La Lega contro le banche: "Rafforzeremo il contributo, è un dovere" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/10/25/landini - facebook.com Vai su Facebook
L’intervista di Corrado Formigli a @mauriziolandini , segretario della CGIL, sulla manovra 2026, la tassazione degli extraprofitti delle banche, l’aumento delle spese militari, la libertà d’informazione e il caso Sigfrido Ranucci. $Piazzapulita - X Vai su X
Ddl Bilancio: Landini, sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla - Se le cose non cambiano la mobilitazione non finisce qui (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com
Manovra, Landini: sciopero non escluso - Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e ... Secondo rainews.it
Manovra, Landini: “Se non cambia, non escludiamo nulla. Salvini? Doveva abolire la Fornero, invece ora abbimo l’età pensionabile più alta” - Perché poi nel governo sono tutti d’accordo quando si sceglie di non aumentare i salari, quando non cancellan ... Scrive ilfattoquotidiano.it