Manovra il ballo dei miliardi | i conti non tornano a Confindustria

Manovra e miliardi. Per favore, non dite al ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti che, secondo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini il piano di rientro per riportare il deficit sotto il 3% "si poteva fare l'anno prossimo". Non ditegli nemmeno che a viale dell'Astronomia la manovra, nonostante le rassicurazioni di Giorgia Meloni sugli otto miliardi (circa).

A Padova il ministro dell’Economia rivendica la scelta di una manovra “leggera” e senza correzioni. Nel centrodestra restano frizioni tra Forza Italia, Lupi e Tajani, ma tutti assicurano: «La tenuta della coalizione non è in discussione» - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, tagli per 10 miliardi in tre anni: quali sono i ministeri più colpiti - Il ministero più colpito dalle sforbiciate di Giorgetti sono le Infrastrutture del collega di partito Salvini. Riporta corriere.it

Manovra, Giorgetti: da banche e assicurazioni in arrivo 4 miliardi per il risanamento dei conti pubblici - Il titolare del Mef, al question time alla Camera, chiarisce che il contributo arriva da un settore che in questi tre anni ha «fortemente beneficiato sia di misure specifiche di accompagnamento al cre ... Lo riporta milanofinanza.it

Contributo delle banche alla Manovra, 10 miliardi tra tasse e regole più rigide - La Legge di Bilancio 2026 conferma un contributo complessivo di 10 miliardi per le banche in tre anni, tutte le misure previste ... Come scrive quifinanza.it