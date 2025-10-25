Manovra | Fratoianni ' Lollobrigida ironizza su corteo Cgil serve rispetto'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Vedo che il ministro Lollobrigida ironizza sul corteo Cgil 'tanti pensionati sono iscritti alla Cgil, hanno tempo di manifestare': evidentemente ha bevuto tanta acqua, e si sa che fa male. servirebbe comunque un po' di rispetto per chi manifesta. Sempre. E soprattutto ci dovrebbero essere comportamenti degni del ruolo che si ricopre da chi ha incarichi istituzionali". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

