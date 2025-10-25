Manovra | Fratoianni a corteo Cgil ' Meloni racconta Paese dei balocchi qui Paese reale'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Oggi in piazza per ricordare a Meloni, che oltre al paese dei balocchi che racconta sempre c'è anche il paese reale nel quale gli fanno fatica ad arrivare alla metà del mese, nel quale costo della vita continua a crescere senza sosta e nel quale invece gli stipendi sono fermi al palo da trent'anni". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti giungendo al corteo della Cgil. "L'Italia è l'unico paese d'Europa, dove succede questo: è chiaro che la manovra di Meloni non risponde a nessuno dei bisogni della maggioranza dei cittadini, definanzia la sanità, non interviene sull'emergenza degli stipendi e delle pensioni e invece investe una paccata di soldi in armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

