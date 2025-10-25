Tempo di lettura: 3 minuti “Doveva essere l’ennesimo passo verso una riscossione “intelligente”. In realtà, la norma che apre le porte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai dati delle fatture elettroniche rischia di diventare un boomerang economico. L’obiettivo dichiarato è nobile: rendere più efficace il recupero dei crediti fiscali e snellire i pignoramenti presso terzi. Ma l’effetto collaterale è devastante: una macchina fiscale che entra nei flussi di cassa delle imprese e può bloccarli in tempo reale, proprio quando ogni euro serve a sopravvivere”. A dirlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes per Confapi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manovra, Confapi: “No dati ed e-fatture ad Agenzia Riscossione”