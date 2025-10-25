Manovra | Cgil in piazza per i salari Landini | Non escludiamo sciopero
Salari, pensioni, restituzione del fiscal drag: la Cgil torna in piazza, con una manifestazione nazionale a Roma, ed evoca lo sciopero sulla manovra. "Non escludiamo nulla", incalza Maurizio Landini: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla. Di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano". "Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono povere pur lavorando", scandisce il leader della Cgil, la cui richiesta "è un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sky tg24. . Roma ha ospitato il corteo nazionale della CGIL contro la manovra del Governo Meloni. I manifestanti chiedono più risorse per cittadini e lavoratori, criticando tagli a sanità e istruzione e gli investimenti sulle armi ? https://shorturl.at/w5vcg - facebook.com Vai su Facebook
La Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali. Di @GianlucaDeRosas - X Vai su X
“Basta soldi per armi e stop ai condoni, qui per salari e diritti”: le voci dalla piazza Cgil contro la manovra - Landini: "Se la manovra non cambia, non escludiamo lo sciopero" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
La Cgil in piazza, stavolta per salari e pensioni - Cgil in piazza a Roma per salari e pensioni: in testa le donne. Si legge su corrierenazionale.it
A Roma la piazza Cgil contro la Manovra. Landini: «Pronti allo sciopero, non ci fermeremo» - Landini: demonizzano le piazze, hanno paura della democrazia. Da corriere.it