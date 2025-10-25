Manovra | Cgil in piazza per i salari Landini | Non escludiamo sciopero

Salari, pensioni, restituzione del fiscal drag: la Cgil torna in piazza, con una manifestazione nazionale a Roma, ed evoca lo sciopero sulla manovra. "Non escludiamo nulla", incalza Maurizio Landini: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla. Di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano". "Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono povere pur lavorando", scandisce il leader della Cgil, la cui richiesta "è un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

