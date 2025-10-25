Manovra Cgil in piazza Landini | risposte o pronti a sciopero
Roma, 25 ott. (askanews) – La Cgil torna in piazza contro la manovra “per rimettere al centro i problemi delle persone, che per vivere hanno bisogno di lavorare e che, oggi, pur lavorando sono povere”. Le ragioni della manifestazione nazionale, caratterizzata da un corteo partito da piazza della Repubblica per poi giungere in piazza San Giovanni, dove secondo gli organizzatori si sono riversate 200mila persone, sono state spiegate dal segretario generale Maurizio Landini: “Chiediamo un cambiamento delle politiche economiche e sociali. A chiederlo è una parte molto importante di questo Paese”. Senza risposte da parte del Governo e “modifiche radicali” a una legge di bilancio ritenuta “sbagliata”, la confederazione sindacale valuterà tutti gli strumenti “senza escludere nulla”, ha detto Landini rispondendo a domande sulla possibilità di proclamare uno sciopero generale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il derby tra Usb e Cgil. I primi hanno già proclamato lo sciopero, Landini lo farà. Incrocio di date e di idee. I sindacati di base hanno "prenotato" il 28 novembre come data per la mobilitazione contro la manovra. Ora il segretario della Cgil (costretto a rispettare u - facebook.com Vai su Facebook
La Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali. Di @GianlucaDeRosas - X Vai su X
La Cgil in piazza contro la manovra. Landini: risposte o pronti allo sciopero - Il segretario generale polemizza con Salvini, sul lavoro messaggio a Confindustria ... Secondo askanews.it
Cgil: 'In piazza a Roma siamo oltre 200mila'. Landini, 'chi demonizza le piazze ha paura della democrazia' - La stima del sindacato dal palco di piazza San Giovanni. Da ansa.it
Manifestazione della Cgil a Roma, Landini: "Sciopero contro la Manovra? Non lo escludiamo" - L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, ... Secondo affaritaliani.it