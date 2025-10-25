Manovra | Boccia ' gente in piazza perché stanca di propaganda'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Questa manovra è pessima: senza crescita, senza investimenti, senza alcuna visione per il futuro del Paese. In Parlamento ne abbiamo denunciato da subito i limiti e oggi, anche qui in Veneto, è chiaro a tutti che la destra ha voltato le spalle alle imprese che hanno fatto grande questo territorio". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, dal palco di Vicenza, nel corso di una manifestazione elettorale insieme al candidato Presidente della Regione Veneto, Giovanni Manildo. "Di fronte alla frenata tedesca e alle turbolenze internazionali, il governo Meloni ha scelto di non scegliere, lasciando le imprese venete da sole, senza credito, senza incentivi, senza una politica industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

