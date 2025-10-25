Manovra | Boccia ' gente in piazza perché stanca di propaganda'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Questa manovra è pessima: senza crescita, senza investimenti, senza alcuna visione per il futuro del Paese. In Parlamento ne abbiamo denunciato da subito i limiti e oggi, anche qui in Veneto, è chiaro a tutti che la destra ha voltato le spalle alle imprese che hanno fatto grande questo territorio". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, dal palco di Vicenza, nel corso di una manifestazione elettorale insieme al candidato Presidente della Regione Veneto, Giovanni Manildo. "Di fronte alla frenata tedesca e alle turbolenze internazionali, il governo Meloni ha scelto di non scegliere, lasciando le imprese venete da sole, senza credito, senza incentivi, senza una politica industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
GIMBE BOCCIA LA MANOVRA: SSN IN CRISI E FONDI SOTTO IL 6% DEL PIL, BRICIOLE AL PERSONALE SANITARIO Il rapporto della Fondazione Gimbe sulla Legge di Bilancio 2026 è una bocciatura senza appello per l'operato del Governo Meloni. Nonos - facebook.com Vai su Facebook
«La manovra è un raggiro: lavoratori impoveriti per finanziare la corsa al riarmo» “Assolutamente negativa, è una truffa” La Cgil boccia la legge di bilancio bollinata ieri dalla Ragioneria generale dello Stato. Luciana Cimino - X Vai su X
Manovra: Boccia, 'gente in piazza perché stanca di propaganda' - “La piazza di Roma di oggi, organizzata dalla CGIL, con tanta gente a chiedere giustizia sociale e crescita, racconta un Paese stanco della propaganda e di un governo che non governa. Scrive iltempo.it
Landini boccia la manovra e avverte: "Sciopero generale non escluso" A Roma con la Cgil 100mila persone - Il segretario sindacale in piazza critico con il Governo Meloni: "Servono una riforma fiscale, aumenti salariali e lotta all'evasione. Riporta huffingtonpost.it