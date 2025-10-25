Roma, 25 ottobre 2025 – La manovra riduce di oltre 525 milioni di euro i fond i del Ministero delle Infrastrutture nel solo primo anno del triennio. Tra i settori più colpiti ci sono metropolitane, autostrade e mobilità sostenibile, con possibili rallentamenti nei cantieri e ripercussioni sui progetti delle principali città italiane. Una stretta che mette in pausa cantieri e promesse, facendo riflettere sul ritmo della modernizzazione infrastrutturale del Paese. Vediamo quali sono le principali opere vittime del definanziamento pubblico nel 2026. Definanziamenti alle opere pubbliche. La legge di bilancio segna una riduzione significativa delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 525 milioni nel primo anno del triennio, 470 milioni nel 2027 e 370 milioni nel 2028. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra 2026, così sono state tagliate le grandi opere: metropolitane, autostrade, edilizia scolastica e sanitaria