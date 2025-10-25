Manovra 2026 assegno unico e bonus infanzia | cosa cambia con il nuovo ISEE

25 ott 2025

La Legge di Bilancio 2026 introduce novità significative per le famiglie con figli piccoli. L’assegno unico universale non sarà più conteggiato nel valore dell’ISEE ai fini dell’accesso a due prestazioni: il bonus asilo nido e il nuovo bonus bebè da 1.000 euro per ogni neonato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

