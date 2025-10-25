Manovra 2026 assegno unico e bonus infanzia | cosa cambia con il nuovo ISEE
La Legge di Bilancio 2026 introduce novità significative per le famiglie con figli piccoli. L’assegno unico universale non sarà più conteggiato nel valore dell’ISEE ai fini dell’accesso a due prestazioni: il bonus asilo nido e il nuovo bonus bebè da 1.000 euro per ogni neonato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
La manovra taglia i fondi per uscire dalla povertà. E affossa l’assegno di inclusione, introdotto dal governo dopo aver raso al suolo il Reddito di Franz Baraggino Per il 2026 previsto un taglio al "Fondo povertà" di 267 milioni di euro. Una riduzione del 65% dell - facebook.com Vai su Facebook
Assegno di inclusione, in arrivo 670 euro in più a famiglia. Le novità nella Manovra: cosa cambia col rinnovo e il «mese di pausa» - X Vai su X
Assegno unico, di quanto aumenta e per chi nel 2026 dopo la manovra? Tutti i bonus che cambiano - Quali gli effetti sull'accesso a Assegno di inclusione (ADI), Supporto formazione e lavoro (SFL), per l'Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido ... Come scrive ilmessaggero.it
Nuovo Isee prima casa, gli effetti: 10 euro in più di Assegno unico, solo 3.200 bonus nuovi nati - L’Adi amplia la platea di circa il 2%, mentre i nuovi beneficiari del Supporto formazione e lavoro sarebbero 2. Segnala repubblica.it
La novità della manovra di bilancio 2026 avrà un effetto che dipenderà dalla fascia di reddito - ROMA Con la nuova Legge di Bilancio, molte famiglie riceveranno un assegno unico più alto per ciascun figlio. Scrive lanuovasardegna.it