Manna | Nessuno lo dice ma gli infortuni ci stanno condizionando

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1. Manna: «Le grandi squadre sanno rialzarsi». « Il “noi” è centrale sempre, quando si vince o si perde nello sport. Le parole del mister sono parole che noi diciamo dall’inizio. Se cambiamo nove giocatori perché dovevamo farlo non lo diciamo per alibi, Conte non parla pro domo suo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

