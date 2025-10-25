Manna | Nessuno lo dice ma gli infortuni ci stanno condizionando
Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1. Manna: «Le grandi squadre sanno rialzarsi». « Il “noi” è centrale sempre, quando si vince o si perde nello sport. Le parole del mister sono parole che noi diciamo dall’inizio. Se cambiamo nove giocatori perché dovevamo farlo non lo diciamo per alibi, Conte non parla pro domo suo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Il Napoli ha trovato il sostituto di Anguissa Arriva a Napoli a costo zero nel 2026, Conte dice sì: "Ha una forza disumana" Manna compra un pezzo grosso a centrocampo senza spendere un €: https://bit.ly/4nZvhSF - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno a tutti Voi. Dio Vi Benedica e accompagni sempre nella vita. Gesù dice: smetti di rimandare. Non serve interpretare il futuro, serve scegliere il bene oggi. - X Vai su X