Manna dà ragione a Conte | cosa ha detto l’ex dirigente della Juventus sul mercato estivo del Napoli Condiviso quel pensiero

Nel prepartita della sfida tra Napoli e Inter, il Direttore Sportivo Giovanni Manna, ex Juve, ha replicato alle parole di Antonio Conte. L'allenatore, cercando di difendere il proprio operato dopo la sconfitta in Champions League contro il PSV, aveva chiamato in causa la campagna acquisti estiva. Manna ha concesso al tecnico salentino che, avendo inserito molti giocatori nuovi in rosa, serve pazienza per creare la giusta alchimia. Tuttavia, il dirigente ha sottolineato che il fattore che sta realmente condizionando Conte non è il mercato, quanto piuttosto l'elevato numero di infortuni.

