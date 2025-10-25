Manna commenta le ultime parole di Conte | le sue parole sono imperdibili
Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’ Inter. Il dirigente partenopeo ha avuto modo di commentare questo ultimo momento tutt’altro che positivo: gli azzurri, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive. Napoli – Inter: le parole di Manna. Queste le parole di Giovanni Manna a DAZN: “Il noi è fondamentale sempre. Le parole del mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo tutti questi giocatori non è un alibi. Lui parla per il bene del Napoli: stiamo facendo un percorso condiviso e dobbiamo trovare una certa alchimia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Manna: «Nessuno lo dice, ma gli infortuni ci stanno condizionando» - Inter sugli infortuni e sulle scelte in campo di Antonio Conte contro la sua ex squadra.
Napoli, Manna: "Su tanti acquisti Conte ha ragione. Gli infortuni ci stanno condizionando. Non è un alibi, ma non lo dice nessuno" - Inter il direttore sportivo Giovanni Manna ha presentato la gara rispondendo alle parole dell'allenatore Antonio Conte che già dopo la gara persa in Champions League contro il ...
Alvino su parole Conte: "Mercato condiviso, conosco l'elenco dei nomi dato a Manna!" - Carlo Alvino nel suo programma su Radio Crc ha commentato la sconfitta del Napoli in Champions col Psv: "Si può perdere ma non come ieri.