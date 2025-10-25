Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’ Inter. Il dirigente partenopeo ha avuto modo di commentare questo ultimo momento tutt’altro che positivo: gli azzurri, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive. Napoli – Inter: le parole di Manna. Queste le parole di Giovanni Manna a DAZN: “Il noi è fondamentale sempre. Le parole del mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo tutti questi giocatori non è un alibi. Lui parla per il bene del Napoli: stiamo facendo un percorso condiviso e dobbiamo trovare una certa alchimia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna commenta le ultime parole di Conte: le sue parole sono imperdibili