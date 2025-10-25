Inter News 24 Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha presentato così la sfida contro l’Inter nel corso del prepartita. Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell’8° turno della Serie A 202526, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LE DICHIARAZIONI DI CONTE POST PSV E L’ESIGENZA DI UN CONFRONTO CON LA SQUADRA – « Il noi è centrale sempre, quando si vince e quando si perde. Le parole del Mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo nove giocatori, che dovevamo farlo, non è un alibi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Manna a Dazn: «Conte parla per il bene del Napoli. Oggi sarà una partita veramente tosta ma vogliamo ripartire! Su Lukaku e gli infortuni rispondo così»