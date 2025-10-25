Manifestazione pro-Palestina a Torino | scontri tra manifestanti e forze dell' ordine
Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell’ordine. E’ accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell’ordine e identificata. I manifestanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
