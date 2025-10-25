Manifestazione pro-Palestina a Torino scontri con la polizia | feriti due agenti |VIDEO

Affaritaliani.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le tensioni, i manifestanti hanno lanciato anche alcune bottiglie contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

manifestazione pro palestina a torino scontri con la polizia feriti due agenti video

© Affaritaliani.it - Manifestazione pro-Palestina a Torino, scontri con la polizia: feriti due agenti |VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

manifestazione pro palestina torinoManifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio: feriti due agenti - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Segnala ilmattino.it

manifestazione pro palestina torinoTorino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti - Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti questa mattina a Torino durante una manifestazione Pro Palestina. Segnala tg24.sky.it

manifestazione pro palestina torinoScontri e tensione in centro a Torino. Cariche davanti al Museo Egizio. Fermata una ragazza - Mattinata di tensione nel centro di Torino, dove la manifestazione pro Palestina organizzata in concomitanza con la convention di Forza Italia al Teatro Carignano è sfociata in scontri con le forze ... Riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Palestina Torino