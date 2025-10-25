Manifestazione pro-Palestina a Torino scontri con la polizia | feriti due agenti |VIDEO
Durante le tensioni, i manifestanti hanno lanciato anche alcune bottiglie contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ULTIM'ORA Momenti di tensione alla manifestazione per la Palestina a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio: feriti due agenti - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Segnala ilmattino.it
Torino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti - Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti questa mattina a Torino durante una manifestazione Pro Palestina. Segnala tg24.sky.it
Scontri e tensione in centro a Torino. Cariche davanti al Museo Egizio. Fermata una ragazza - Mattinata di tensione nel centro di Torino, dove la manifestazione pro Palestina organizzata in concomitanza con la convention di Forza Italia al Teatro Carignano è sfociata in scontri con le forze ... Riporta giornalelavoce.it