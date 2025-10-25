Manifestazione pro Pal a Torino scontri con la polizia davanti al Museo Egizio
Roma, 25 ottobre 2025 – Tensione stamattina al corteo pro Pal a Torino. Scontri tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata. I manifestanti stanno anche tirando bottiglie contro la polizia. Carica di alleggerimento. “La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all'altezza del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
