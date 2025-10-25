Manifestazione Pro-Pal a Roma ancora tensioni

Tg24.sky.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

manifestazione pro pal a roma ancora tensioni

© Tg24.sky.it - Manifestazione Pro-Pal a Roma, ancora tensioni

Leggi anche questi approfondimenti

manifestazione pro pal romaManifestazione a Roma oggi, pro Pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti. Seduti a terra cantano ‘Bella ciao’ - Tensione quando i partecipanti hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo. Segnala quotidiano.net

manifestazione pro pal romaUltime notizie/ Ultim’ora oggi, tensione a Roma: scontri fra la polizia e i manifestanti Pro Pal - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella serata di ieri si sono vissuti attimi di forte tensione a Roma a seguito di una manifestazione Pro Pal non autorizzata ... Da ilsussidiario.net

Manifestanti pro Pal tentano di trasformare un sit-in in corteo a Roma: la polizia usa gli idranti -  L'obiettivo è arrivare all'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Pal Roma