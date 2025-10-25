Manifestazione della Cgil a Roma Landini sulla manovra | Sbagliata non escludiamo sciopero

«Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi di chi lavora eppure resta povero, e il futuro dei giovani». Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo il corteo della manifestazione nazionale « Democrazia al lavoro» a Roma. «Serve - ha aggiunto - un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali, occorre aumentare i salari, far pagare le tasse a chi non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

