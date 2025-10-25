Manifestazione della Cgil a Roma Landini sulla manovra | Sbagliata non escludiamo sciopero
«Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi di chi lavora eppure resta povero, e il futuro dei giovani». Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo il corteo della manifestazione nazionale « Democrazia al lavoro» a Roma. «Serve - ha aggiunto - un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali, occorre aumentare i salari, far pagare le tasse a chi non. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Primo Piano con Cgil Pisa. Manifestazione 25 ottobre Democrazia al lavoro, crisi del settore metalmeccanico - RIVEDI LA PUNTATA Ospiti: Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa), Silvia Vezzosi (segretaria Cgil Pisa) In collegamento: Ange - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione del 25 ottobre, la Cgil: "Non andare allo stadio, scendi in piazza" - X Vai su X
Manifestazione della Cgil a Roma. Landini sulla manovra: "Sbagliata, non escludiamo sciopero" - «Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi di chi lavora eppure resta povero, e il futuro dei giovani». Secondo gazzettadelsud.it
Manifestazione Cgil oggi a Roma, Landini: “Non escludo uno sciopero contro la Manovra” - E' quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini oggi, sabato 25 ottobre, alla testa del corteo della ... Lo riporta meridiananotizie.it
Manifestazione Cgil oggi a Roma, al corteo 'Democrazia al lavoro' interverrà anche Ranucci - È partito oggi, sabato 25 ottobre, da piazza della Repubblica il corteo della manifestazione nazionale a Roma 'Democrazia al lavoro' che raggiungerà piazza San Giovanni, dove inizieranno ... Come scrive msn.com