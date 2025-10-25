Manifestazione Cgil oggi a Roma perché si scende in piazza | orari e percorso del corteo

(Adnkronos) – Oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale dalla Cgil 'Democrazia al lavoro' per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo. Il concentramento è previsto alle ore 13:30 in piazza della Repubblica. Da lì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Matteo Roccasalva, della Portovesme racconta la vertenza della sua azienda, in un territorio colpito da forti crisi industriali. Il 25 ottobre Matteo sarà con Noi alla manifestazione nazionale della Cgil, E TU? #CGIL #25ottobre #democrazialavoro - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione Cgil oggi a Roma, perché si scende in piazza: orari e percorso del corteo - (Adnkronos) – Oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale dalla Cgil ‘Democrazia al lavoro’ per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella ... sassarinotizie.com scrive

Manifestazione a Roma oggi, pro Pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti. Seduti a terra cantano ‘Bella ciao’ - Tensione quando i partecipanti hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo. Da quotidiano.net

Manifestazione a Roma, gli orari e il percorso del corteo di sabato 25 ottobre 2025: strade chiuse e bus deviati - Appuntamento alle ore 14 a piazza della Repubblica con arrivo previsto alle ore 18 a piazza di Porta San Giovanni ... Da fanpage.it