Manifestazione Cgil oggi a Roma perché si scende in piazza | orari e percorso del corteo

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale dalla Cgil 'Democrazia al lavoro' per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo.  Il concentramento è previsto alle ore 13:30 in piazza della Repubblica. Da lì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

