Manifestazione Cgil oggi a Roma Landini | Non escludo uno sciopero contro la Manovra

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Possibili scioperi contro la Manovra? "Non escludiamo nulla". E' quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini oggi, sabato 25 ottobre, alla testa del corteo della manifestazione nazionale a Roma 'Democrazia al lavoro'. "Oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese che scende in piazza e chiede . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

manifestazione cgil oggi romaRoma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci - Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". Come scrive tg24.sky.it

manifestazione cgil oggi romaManifestazione nazionale della Cgil a Roma, Landini guida il corteo - Oggi a Roma si svolge la manifestazione nazionale della Cgil intitolata “Democrazia al lavoro”, con la partecipazione del segretario generale Maurizio Landini. rainews.it scrive

manifestazione cgil oggi romaManifestazione Cgil oggi a Roma, perché si scende in piazza: orari e percorso del corteo - Oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale dalla Cgil 'Democrazia al lavoro' per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Cgil Oggi Roma