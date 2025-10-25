Manifestazione Cgil Landini | Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla

"Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata - scandisce Landini parlando della manovra finanziaria - valuteremo (uno sciopero, ndr) e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manifestazione Cgil, Landini: “Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Primo Piano con Cgil Pisa. Manifestazione 25 ottobre Democrazia al lavoro, crisi del settore metalmeccanico - RIVEDI LA PUNTATA Ospiti: Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa), Silvia Vezzosi (segretaria Cgil Pisa) In collegamento: Ange - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione del 25 ottobre, la Cgil: "Non andare allo stadio, scendi in piazza" - X Vai su X

Manifestazione della Cgil a Roma, Landini: "Sciopero contro la Manovra? Non lo escludiamo" - L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, ... Riporta affaritaliani.it

Manifestazione Cgil a Roma, Landini: “Sciopero contro la Manovra? Non lo escludo” - L'appello del procuratore di Napoli all'assemblea del sindacato delle toghe: "L'unica possibilità di vincere il referendum è parlare con la gente" - Si legge su ilfattoquotidiano.it

Corteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Il Corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni: Cgil, manifestazione nazionale «Democrazia al lavoro», con il segretario generale Landini ... Come scrive ilmessaggero.it