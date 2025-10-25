Manifestazione Cgil Landini | Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla
Si tiene oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo “Democrazia al lavoro”. L’iniziativa è stata proclamata per chiedere aumenti salariali e delle pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire no alla precarietà e al riarmo. Le richieste della Cgil: salario, pensioni e lavoro. Secondo la Cgil, è “il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, politiche abitative e sociali”. Il sindacato sottolinea la necessità di reperire fondi dalle grandi ricchezze e dall’ evasione fiscale, e afferma: “Diciamo no alla flat tax generalizzata e ai condoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
