Manifestazione Cgil a Roma Landini | Sciopero contro la Manovra? Non lo escludo
Oggi una manifestazione, domani uno sciopero. Forse. Nel corso del corteo organizzato dalla “sua” Cgil, il segretario generale Maurizio Landini ha lasciato intendere, nuovamente, che il sindacato potrebbe convocare la piazza contro la legge di Bilancio varata dal governo Meloni: “Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti”, ha detto durante la manifestazione ‘Democrazia al lavoro’ a Roma. “Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro – ha sottolineato durante il tragitto da piazza della Repubblica verso San Giovanni – non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primo Piano con Cgil Pisa. Manifestazione 25 ottobre Democrazia al lavoro, crisi del settore metalmeccanico - RIVEDI LA PUNTATA Ospiti: Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa), Silvia Vezzosi (segretaria Cgil Pisa) In collegamento: Ange - facebook.com Vai su Facebook
Corteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Il Corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni: Cgil, manifestazione nazionale «Democrazia al lavoro», con il segretario generale Landini ... Lo riporta ilmessaggero.it
Al via la manifestazione della Cgil, Landini: “Sciopero contro la manovra? Non lo escludiamo”. Poi l’attacco a Salvini: “Racconta balle e ha peggiorato la Fornero” - Al via a Roma la manifestazione nazionale della Cgil, sotto lo slogan “Democrazia al lavoro”, per chiedere “l’aumento ... Riporta blitzquotidiano.it
Roma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci - Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". Secondo tg24.sky.it