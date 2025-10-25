Oggi una manifestazione, domani uno sciopero. Forse. Nel corso del corteo organizzato dalla “sua” Cgil, il segretario generale Maurizio Landini ha lasciato intendere, nuovamente, che il sindacato potrebbe convocare la piazza contro la legge di Bilancio varata dal governo Meloni: “Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti”, ha detto durante la manifestazione ‘Democrazia al lavoro’ a Roma. “Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro – ha sottolineato durante il tragitto da piazza della Repubblica verso San Giovanni – non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione Cgil a Roma, Landini: “Sciopero contro la Manovra? Non lo escludo”