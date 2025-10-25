Manifestazione Cgil a Roma in 5mila dalla Toscana FOTO

In migliaia sono partiti dalla Toscana per aderire alla manifestazione “Democrazia al lavoro” organizzata a Roma dalla Cgil. Il corteo di lavoratori e studenti vuol dare un segnale al Governo. Dalla Toscana sono partiti in oltre circa 5mila su pullman (circa cento), treni e auto: nella Capitale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it