Manifestazione Cgil a Roma in 5mila dalla Toscana FOTO

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In migliaia sono partiti dalla Toscana per aderire alla manifestazione “Democrazia al lavoro” organizzata a Roma dalla Cgil.  Il corteo di lavoratori e studenti vuol dare un segnale al Governo. Dalla Toscana sono partiti in oltre circa 5mila su pullman (circa cento), treni e auto: nella Capitale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

