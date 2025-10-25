Manifestazione Cgil a Roma | ‘Democrazia al lavoro’ Landini | Non escludiamo scioperi contro la manovra
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una piazza gremita: oltre 200mila persone secondo gli organizzatori. Roma si è tinta di rosso per la manifestazione nazionale della Cgil “Democrazia al lavoro”, che ha riempito piazza San Giovanni al ritmo di Bella Ciao e Imagine. Secondo gli organizzatori, sono stati oltre 200mila i partecipanti al corteo partito da piazza della Repubblica. Le richieste del sindacato. La Cgil è scesa in piazza per aumentare salari e pensioni, chiedendo più investimenti in sanità e istruzione, una riforma fiscale equa, e per dire no alla precarietà e al riarmo. Il segretario generale Maurizio Landini ha chiarito: «Siamo qui per rimettere al centro il lavoro, la dignità delle persone e il futuro dei giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
