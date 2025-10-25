Mani piedi altezza e peso | Sempio misurato dai pm
Accertamenti che non vennero fatti diciotto anni fa, quando a Garlasco venne uccisa Chiara Poggi. E che non sono stati fatti nei lunghi anni successivi, nei fascicoli che portarono alla condanna di Alberto Stasi - fidanzato di Chiara - e nemmeno in quelli che poi ebbero come indagato Andrea Sempio, e che furono rapidamente archiviati. Ora sulla scena della nuova inchiesta avviata dalla Procura di Pavia a carico di Sempio ha fatto irruzione il più famoso medico legale d'Italia, Cristina Cattaneo: e partono gli accertamenti che potrebbero avvicinare la verità. Ieri Sempio viene convocato dalla Procura nell'Istituto di medicina legale di Milano, divenuto il cuore pulsante di questo versante dell'indagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
