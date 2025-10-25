Il faro di Mangiabarche, nel comune di Calasetta sull’isola di Sant’Antioco, è uno dei fari più iconici e fotografati d’Italia. Il suo nome evocativo nasconde una storia affascinante, intrecciata tra leggende marinare e una realtà geografica che da secoli mette alla prova i naviganti. Inserito nelle riviste di viaggio internazionali tra i quindici fari più belli al mondo e unico nel suo genere in Italia, questo guardiano del mare è diventato negli ultimi anni una vera star dei social media. Ma perché un faro porta un nome così sinistro? La risposta è nella navigazione pericolosa di queste acque. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mangiabarche, il faro che inganna i marinai: la leggenda più bella (e più sinistra) della Sardegna