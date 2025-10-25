Manduria | con i tirapugni nelle tasche minorenni fra i denunciati Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Proseguono nel comune di Manduria i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del fenomeno della devianza e delle bande giovanili con particolare attenzione a quei luoghi di ritrovo ed aggregazione. Nel corso di questi controlli il personale del locale Commissariato ha notato tra le stradine di quel centro storico quattro giovani che si aggiravano con fare sospetto e che alla vista dell’auto di servizio hanno tentato di disfarsi di alcuni oggetti custoditi nelle tasche. Il tempestivo controllo ha permesso di recuperare una modica quantità di hashish, mentre nelle tasche di tre ragazzi – due dei quali ancora minorenni – altrettanti tirapugni in metallo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

