Manduria | con i tirapugni nelle tasche minorenni fra i denunciati Polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Proseguono nel comune di Manduria i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del fenomeno della devianza e delle bande giovanili con particolare attenzione a quei luoghi di ritrovo ed aggregazione. Nel corso di questi controlli il personale del locale Commissariato ha notato tra le stradine di quel centro storico quattro giovani che si aggiravano con fare sospetto e che alla vista dell’auto di servizio hanno tentato di disfarsi di alcuni oggetti custoditi nelle tasche. Il tempestivo controllo ha permesso di recuperare una modica quantità di hashish, mentre nelle tasche di tre ragazzi – due dei quali ancora minorenni – altrettanti tirapugni in metallo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Morto in ospedale dopo le botte (accusato di atti osceni): nel mirino tre minorenni - Si stringe il cerchio intorno al gruppo di adolescenti che la sera di sabato 12 settembre avrebbe preso parte all’aggressione di Luciano Limongelli, 62enne di origini napoletane e momentaneamente ... Segnala quotidianodipuglia.it
Picchiato al parco, Luciano Limongelli muore in ospedale dopo ore di agonia. Individuati tre minorenni: «Stava praticando autoerotismo» - Individuati i tre minorenni che – la sera del 12 settembre 2025 – avrebbero pestato Luciano Limongelli, 62enne napoletano residente a Manduria, Taranto, morto poi in ospedale. Riporta corriereadriatico.it