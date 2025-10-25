Mancini Juve anche l’ex ct della Nazionale tra le opzioni per la panchina del futuro! La lista completa e aggiornata

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancini Juve, l’ex commissario tecnico azzurro resta tra i nomi in lista: profilo di grande esperienza, ma la Juve valuta anche altre opzioni. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si misura sui risultati delle prossime, decisive partite. La posizione di  Igor Tudor  sulla panchina della  Juventus  è il tema caldo del momento e, mentre la società ufficialmente gli concede un’altra chance, iniziano a delinearsi i profili dei possibili sostituti in caso di ribaltone. Come confermato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, tra i nomi al vaglio della dirigenza bianconera c’è anche quello prestigioso di  Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mancini juve anche l8217ex ct della nazionale tra le opzioni per la panchina del futuro la lista completa e aggiornata

© Juventusnews24.com - Mancini Juve, anche l’ex ct della Nazionale tra le opzioni per la panchina del futuro! La lista completa e aggiornata

Contenuti che potrebbero interessarti

mancini juve l8217ex ctMancini Juventus (Gazzetta): torna di moda l’ex ct della Nazionale italiana per la panchina, ma occhio alla concorrenza: le ultime - Mancini Juventus, l’ex CT azzurro torna in orbita bianconera: è tra le idee in caso di ribaltone, ma c’è la concorrenza del Nottingham Forest Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottil ... Segnala juventusnews24.com

mancini juve l8217ex ct“Mancini sta aspettando”: l’annuncio esplosivo sulla panchina della Juve - Mancini al posto di Tudor le ultimissime sulla panchina della Juventus stando alle ultime indiscrezioni. Da juvelive.it

mancini juve l8217ex ctMancini rifiuta il Nottingham Forest: è un'opzione per la Juve? - Roberto Mancini ha rifiutato l'offerta del Nottingham Forest: il suo nome è circolato anche intorno alla Juve. Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Mancini Juve L8217ex Ct