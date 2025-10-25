2025-10-25 13:24:00 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita di Manchester United-Brighton. Il Manchester United cercherà di estendere la serie di vittorie a tre partite di Premier League quando ospiterà il Brighton all’Old Trafford sabato sera. Questa partita segna il primo incontro tra le due squadre da gennaio, quando il Brighton stupì i Red Devils con una vittoria per 3-1. Lo United ha sopportato una stagione turbolenta sotto Ruben Amorim, ma le vittorie consecutive in campionato hanno portato rinnovato ottimismo all’Old Trafford. La recente vittoria casalinga per 2-0 sul Sunderland è stata seguita da un impressionante trionfo per 2-1 in casa del Liverpool: il primo successo ad Anfield dal 2016. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester United-Brighton: formazioni, statistiche e anteprime