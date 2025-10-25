Mamma ricorre contro la bocciatura della figlia ma l’avvocato scrive il ricorso con l’Intelligenza Artificiale e viene rigettato
Una madre non si rassegna alla bocciatura della figlia in seconda liceo e decide di portare il caso davanti al TAR Lombardia, non è certo il primo caso. Il suo avvocato prepara il ricorso, ma per farlo si affida all’intelligenza artificiale. Il risultato? Una serie di sentenze citate nell’atto che in realtà non esistono o che non hanno nulla a che fare con il caso. Il racconto lo troviamo sul Corriere della Sera di sabato 25 Ottobre 2025 a pagina 26. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
