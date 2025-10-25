Mamma Irene non c’è più I sintomi dell’influenza da giorni poi la tragedia improvvisa
Tragedia nella notte a Frosinone, dove una giovane madre di 30 anni, Irene Edoardi, è morta improvvisamente nella sua abitazione di Corso Lazio, nel quartiere Scalo. La donna, conosciuta e stimata in città per il suo lavoro nel settore dell’estetica, stava da alcune settimane combattendo contro quella che sembrava una normale influenza stagionale. Da circa tre settimane accusava sintomi tipici come febbre, spossatezza e tosse persistente, per i quali il suo medico di famiglia le aveva prescritto una cura farmacologica. Ma ciò che appariva un disturbo passeggero si è rivelato, nella notte, una tragedia imprevedibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
