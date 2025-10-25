Mamma ho perso l’aereo compie 35 anni | il ritorno al cinema del Natale più anni Novanta di sempre

C’erano gli anni Novanta, le lucine a intermittenza e l’albero addobbato troppo presto. E poi c’era lui: Kevin McCallister, otto anni e una missione impossibile — difendere la sua casa dai ladri più sfortunati della storia del cinema. A trentacinque anni dalla sua uscita, Mamma, ho perso l’aereo torna sul grande schermo dal 4 al 10 dicembre in versione restaurata 4K, riportando in sala quell’atmosfera che solo un classico può evocare: un mix perfetto di risate, malinconia e magia natalizia. Una settimana per tornare bambini. Nexo Studios celebra l’anniversario del film con un’iniziativa che sa di calore e nostalgia: una settimana di proiezioni-evento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “Mamma, ho perso l’aereo” compie 35 anni: il ritorno al cinema del Natale più anni Novanta di sempre

