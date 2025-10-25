Malya sfida l’Europa Il concept a metà strada tra citycar e quadriciclo
di Alberto Levi Una risposta tutta italiana alla mobilità sostenibile la concept car Malya, realizzata dall’azienda Mole Urbana, con l’obiettivo di offrire un’alternativa zero emission a chi vuole muoversi anche fuori città. "Un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea – spiega il designer Umberto Palermo – che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, adatti non solo all’ambito cittadino ma anche a tratte suburbane e autostradali". Malya affiancherà la gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana dal 7 novembre sarà distribuita ai concessionari. Lo stesso giorno sarà inaugurato ufficialmente lo stabilimento torinese di Orbassano dove viene prodotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Mole Urbana presenta Malya, concept elettrico compatto che sfida le attuali categorie europee tra citycar e quadricicli. #motor1 - facebook.com Vai su Facebook
Malya sfida l’Europa. Il concept a metà strada tra citycar e quadriciclo - di Alberto Levi Una risposta tutta italiana alla mobilità sostenibile la concept car Malya, realizzata dall’azienda Mole Urbana, con l’obiettivo ... quotidiano.net scrive
La E-Car secondo Umberto Palermo - La Umberto Palermo Design presenta la Mole Urbana Malya Concept, un prototipo sviluppato seguendo le indicazioni della Comunità Europea in tema di E- quattroruote.it scrive
Umberto Palermo svela concept car Malya per mobilità extraurbana - Il designer Umberto Palermo svela la nuova concept car Malya, "un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea, che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, ... Segnala ansa.it