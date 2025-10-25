Malya sfida l’Europa Il concept a metà strada tra citycar e quadriciclo

di Alberto Levi Una risposta tutta italiana alla mobilità sostenibile la concept car Malya, realizzata dall’azienda Mole Urbana, con l’obiettivo di offrire un’alternativa zero emission a chi vuole muoversi anche fuori città. "Un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea – spiega il designer Umberto Palermo – che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, adatti non solo all’ambito cittadino ma anche a tratte suburbane e autostradali". Malya affiancherà la gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana dal 7 novembre sarà distribuita ai concessionari. Lo stesso giorno sarà inaugurato ufficialmente lo stabilimento torinese di Orbassano dove viene prodotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

