Maltempo in arrivo allerta meteo gialla sulla Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Piogge e temporali in arrivo sulla Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo gialla valida dalla 20 di oggi alle 20 di domani, domenica. L’avviso riguarda precipitazioni piovose, da locali a sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. L’attenzione, sottolinea la protezione civile, va posta in particolare sul rischio idrogeologico connesso: si segnalano infatti possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
