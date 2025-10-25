Maltempo in arrivo allerta meteo gialla sulla Campania

Anteprima24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Piogge e temporali in arrivo sulla Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo gialla valida dalla 20 di oggi alle 20 di domani, domenica. L’avviso riguarda precipitazioni piovose, da locali a sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. L’attenzione, sottolinea la protezione civile, va posta in particolare sul rischio idrogeologico connesso: si segnalano infatti possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

maltempo in arrivo allerta meteo gialla sulla campania

© Anteprima24.it - Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla sulla Campania

Altre letture consigliate

maltempo arrivo allerta meteoMaltempo in arrivo, allerta meteo gialla sulla Campania - Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo gialla valida dalla 20 di oggi alle 20 di domani, domenica ... Lo riporta ansa.it

maltempo arrivo allerta meteoMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 ottobre: le regioni a rischio - Una spiccata instabilità meteorologica sull'Italia porterà maltempo e temporali, localmente anche molto intensi, nelle prossime ore ... Da fanpage.it

maltempo arrivo allerta meteoMaltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nella giornata di giovedì 23 ottobre molte regioni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Arrivo Allerta Meteo