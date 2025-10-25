Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 ottobre | le regioni a rischio
Tempo ancora instabile nel weekend con possibili piogge e temporali. Per questo la Protezione Civile ha disposto per la giornata di domani, domenica 26 ottobre, l'allerta gialla su tre regioni: Basilicata, Calabria e Campania. Allerta con codice giallo anche in Toscana per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull'Arcipelago fino all'Isola d'Elba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
#Maltempo | La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo GIALLA valida dal tardo mattino di domani, Sabato 25 Ottobre 2025, e per le successive 12-18 ore per rischio IDROGEOLOGICO per TEMPORALI sul Lazio?. Tutti i dettagli nel link? - facebook.com Vai su Facebook
Temporali e temperature a picco, allerta arancione per maltempo in Umbria https://ift.tt/GY6g7xW https://ift.tt/Ng8payH - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 ottobre: le regioni a rischio - Nella giornata di domani, domenica 26 ottobre, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sul Nord Italia, su Calabria meridionale e Sicilia. fanpage.it scrive
Maltempo, Arpal anticipa la chiusura dell'allerta meteo - Rimodulate le zone "arancione" e "gialla" sulla Liguria per la cosiddetta perturbazione "Benjamin". Secondo rainews.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 ottobre: le regioni a rischio - Una spiccata instabilità meteorologica sull'Italia porterà maltempo e temporali, localmente anche molto intensi, nelle prossime ore ... Riporta fanpage.it