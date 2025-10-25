Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 ottobre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo ancora instabile nel weekend con possibili piogge e temporali. Per questo la Protezione Civile ha disposto per la giornata di domani, domenica 26 ottobre, l'allerta gialla su tre regioni: Basilicata, Calabria e Campania. Allerta con codice giallo anche in Toscana per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull'Arcipelago fino all'Isola d'Elba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

