Malpensa inquinamento acustico e dell' aria | il Parco del Ticino entra nell' Osservatorio

Novaratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore entra ufficialmente a far parte dell’Osservatorio ambientale relativo allo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa, in qualità di unico ente piemontese tra i componenti dell’organismo.Questo importante incarico consolida il ruolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

