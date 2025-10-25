Malore improvviso mentre è a casa Chiara Zardo crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un malore improvviso. Così è morta Chiara Zardo, 18enne di Pederobba, nel Trevigiano. Come riporta il Gazzettino, la mattina del 25 ottobre la giovane si è sentita male. 🔗 Leggi su Leggo.it

