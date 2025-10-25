malore improvviso a casa chiara crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Chiara Zardo, 18 anni, residente a Pederobba, nel Trevigiano. Come riporta Il Gazzettino, la tragedia si è consumata nella mattinata del 25 ottobre, mentre la giovane si trovava a casa insieme alla madre. In pochi minuti la situazione è precipitata: la ragazza ha iniziato a sentirsi male e la madre, disperata, ha immediatamente chiamato i soccorsi. I soccorsi e il tentativo disperato di salvarla. Sul posto sono arrivate le automediche di Valdobbiadene e Crespano, mentre da Treviso è decollato l’ elisoccorso. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, Chiara è stata colpita da un arresto cardiaco fulminante che non le ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

