Malore improvviso a casa Chiara crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni
Un malore improvviso ha stroncato la vita di Chiara Zardo, 18 anni, residente a Pederobba, nel Trevigiano. Come riporta Il Gazzettino, la tragedia si è consumata nella mattinata del 25 ottobre, mentre la giovane si trovava a casa insieme alla madre. In pochi minuti la situazione è precipitata: la ragazza ha iniziato a sentirsi male e la madre, disperata, ha immediatamente chiamato i soccorsi. I soccorsi e il tentativo disperato di salvarla. Sul posto sono arrivate le automediche di Valdobbiadene e Crespano, mentre da Treviso è decollato l’ elisoccorso. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, Chiara è stata colpita da un arresto cardiaco fulminante che non le ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un malore improvviso avrebbe stroncato il giovane, descritto da tutti come sano, sportivo e senza alcuna patologia nota - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Malore improvviso muore a 54 anni Angelo Di Maria assessore a San Mauro nel Cilento - X Vai su X
Malore improvviso mentre è a casa, Chiara Zardo crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni - Come riporta il Gazzettino, la mattina del 25 ottobre la giovane si è sentita ... Si legge su msn.com
E' in casa con la madre, poi il malore improvviso: Chiara perde la vita a soli 18 anni - Chiara Zardo, appena 18 anni, è stata stroncata da un improvviso malore mentre si trovava nella sua ... Secondo nordest24.it
Chiara Zardo ha un malore in casa e muore a 18 anni - Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l’elicottero, che purtroppo non si è ... Si legge su msn.com